"Ya son 2 años con la mejor": Laura de la Fuente celebra dos años de relación con inéditas fotos con su polola

25 ag. 2026 - 15:15 hrs.

Laura de la Fuente, hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, compartió una serie de registros para celebrar su segundo aniversario junto a su pareja, Paulina Rojas.

Recordemos que la influencer presentó públicamente a su polola en julio de 2024, con una publicación en redes sociales.

Lo anterior fue el punto de inflexión para la hija de los actores, puesto que no paró de compartir fotos y videos de su relación, dejándose ver muy enamorada.

Instagram @lauradelafuentec

El aniversario de Laura de la Fuente con su pareja

A través de las historias en su perfil de Instagram, Laura le dedicó un collage con inéditos registros de su pololeo.

"Ya son 2 años con la mejor", escribió junto a un corazón blanco.

De esta forma, Laura de la Fuente dio una vez más su muestra de amor, dando cuenta de que su corazón está más que ocupado y tiene dueña.

Instagram @lauradelafuentec

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