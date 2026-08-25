"No tengo que demostrar nada": La contundente respuesta de Tony Spina a quienes dicen que "está mayor"

25 ag. 2026 - 11:30 hrs.

Tony Spina recibió una serie de comentarios sobre su aspecto físico en un video compartido en TikTok por su pareja, Marta Peñate.

"¿Qué le pasó a Tony?", "Qué mayor está", "Qué mala mano tiene Marta", fueron algunos de los mensajes que más se repitieron en la publicación, a los que el chico reality respondió en otro video con contundencia.

Respuesta de Tony Spina a críticas por su apariencia

"Primero, que tengo 37 años, casi 38. Me habéis conocido hace 15 años, es decir, tenía 22 añitos. El tiempo pasa para todos, para vosotros también pasa", inició diciendo Tony Spina en el segmento que grabó junto a Peñate.

"Lo peor de todo que la mayoría de la gente que me pone este tipo de comentarios es gente que tiene veintipocos años. A vosotros también os llegará, también cumpliréis años", dijo.

TikTok Tony Spina

Luego resaltó que se siente orgulloso y feliz por "cultivar la cabeza", pues "tener la cabeza amueblada es lo más importante". En ese punto intervino Peñate para deplorar ese comportamiento entre los internautas.

"No tenéis vergüenza en comentar este tipo de cosas, que luego queréis naturalidad en redes sociales, queréis a gente normal y cuando alguien se muestra normal, vamos a comentarle que está mayor, vamos a comentarle que qué le ha pasado", expresó la influencer española.

Por último, Spina aclaró que no usa filtros y se muestra tal como es. "Yo no me pongo nada, me da igual, es lo que hay, y no tengo que demostrar nada a nadie (...) Lo más importante no es el envoltorio, es esto, amueblar la cabeza", concluyó.

@tony_spina89 Respuesta a @Vane Matus🌺🍀 pues eso es lo que me ha pasado. ♬ sonido original - Tony Spina

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