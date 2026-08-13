Me caso, pero contigo: Mira el adelanto de la nueva teleserie vertical de Mega

13 ag. 2026 - 16:20 hrs.

Este próximo lunes 31 de agosto tendremos el gran estreno de Me caso, pero contigo, la nueva teleserie vertical de Mega.

Esta nueva producción narra la historia de Martín (Daniel López), un joven que está a punto de casarse con Trini (Laura Vila).

Sin embargo, la oficial a cargo de la boda será Julieta (Octavia Bernasconi), el antiguo amor de Martín, con quien incluso comparte un tierno tatuaje. Esta inesperada situación hará que el joven comience a dudar sobre su decisión de contraer matrimonio.

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¿Cómo ver Me caso, pero contigo?

Los primeros cinco capítulos de la teleserie vertical Me caso, pero contigo estarán disponibles completamente gratis a través de las redes sociales de Mega.

Quienes quieran continuar disfrutando de la historia podrán hacerlo suscribiéndose a la plataforma Mega Go por solo $2.490.

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