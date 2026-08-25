"Para explicarte todo con amor": Cony Capelli reflexiona sobre su pasado en emotiva carta para su futuro bebé

25 ag. 2026 - 12:45 hrs.

Cony Capelli dedicó unas emotivas palabras al bebé que espera junto a su pareja, Sebastián Daroch, para aclarar que no será una "mamá perfecta", pero cumplirá su rol desde su mejor versión.

En su dedicatoria la bailarina hizo un repaso sobre las duras experiencias del pasado que la ayudaron a forjar la persona que es ahora.

Carta de Cony Capelli a su futuro bebé

"Para poder llegar a decidir tenerte tuve que pasar por muchas tribulaciones. Me embaracé anteriormente y decidí no proceder, ya que en ese momento no tenía las herramientas que hoy con mucho trabajo pude tener para traerte a este mundo", escribió Constanza Capelli en sus historias de Instagram.

Instagram @conycapelli

"Fui joven, fui inmadura, fui una niña dolida y cometí errores; me hicieron daño y también hice daño. Pero la vida no es lineal, y estos errores me permitieron crecer, esto me permitió ganarme el respeto de quienes vieron mis ganas de salir adelante", continuó.

Capelli previó que seguramente su hijo algún día leerá todo lo que se dice de ella en las redes y los medios. "Algunas cosas serán ciertas (...) y otras te impactarán y aquí estaré yo para explicarte todo con amor", prometió.

"Tú tampoco serás perfecto. Y estaré acá para guiarte lo mejor que pueda, para inculcarte el valor del perdón, el valor de la reflexión, de la empatía por la realidad ajena, aunque estas sean muy lejanas a la tuya, pero por sobre todo por alzar tu voz ante la injusticia", concluyó.

Instagram @conycapelli

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