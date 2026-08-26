"En momentos difíciles...": Camilo Huerta reaparece en redes en medio de su arresto domiciliario

26 ag. 2026 - 16:57 hrs.

Camilo Huerta reapareció en redes sociales en medio del arresto domiciliario total que cumple, en el marco de la investigación denominada Operación Imperio Ámsterdam.

Recordemos que la medida cautelar contra la pareja de Paula Pavic se dictó por las pesquisas que apuntan a una organización que usó la red de dispensarios de marihuana medicinal para cultivar y distribuir droga con THC a lo largo del país.

Así vive Camilo Huerta su arresto domiciliario

A través de redes sociales, el exesposo de Marité Matus subió una fotografía donde aparece de fondo un notebook y un cuadro con fotos suyas.

"En momentos difíciles, es importante cuidar su salud mental, no abandonen sus terapias", escribió Camilo Huerta en la imagen.

Instagram @camilohuerta

Dicha publicación, donde agradece la ayuda que ha tenido con las terapias, se convirtió en una de las primeras de Huerta en medio de su drama judicial.

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