¡Eran ciertas las teorías!: Descubre la verdad del "compromiso" de Disley Ramos y Claudio Valdivia

26 ag. 2026 - 15:34 hrs.

Las redes sociales se llenaron de especulaciones luego de que Disley Ramos posara junto a Claudio Valdivia en las playas de Punta Cana con un anillo en su dedo.

Aunque muchos internautas entedieron que se habían comprometido en matrimonio y les manifestaron sus felicitaciones, otros sospecharon que se trataba de algo distinto. Y la propia influencer despejó las dudas al publicar un video que confirmó las teorías de sus seguidores.

El verdadero compromiso de Disley Ramos

En los comentarios del post de Disley Ramos con Claudio Valdivia una de las frases que más se repitieron fue "cáncer de tiroides". Los usuarios relacionaron la mariposa en el centro del anillo con el símbolo de esta enfermedad, cuya forma coincide con la de la glándula ubicada en el cuello.

Por esta razón dedujeron que se trataba de una campaña para concientizar sobre el tema, tal y como lo hizo en su momento Carla Jara y también Michelle Carvalho con Pedro Astorga.

Instagram @disleyramoses

"Para todos los que me preguntan si me comprometí, es real. Sí, me comprometí, pero me comprometí con mi salud, chiquillos", dijo Ramos en su publicación.

¿Les ha pasado que últimamente se sienten cansadas todo el tiempo? O sienten la piel más seca de lo normal, o se les cae más el pelo, o simplemente sienten que algo no anda bien (...) Buscamos la explicación en todas partes, menos donde realmente podría estar" dijo dobre los síntomas relacionados a los problemas de tiroides.

"¿Por qué me comprometí tanto con esta causa? Porque la verdad es que lo vivo de cerca. Mi mamá tiene problemas a la tiroides y yo también tengo problemas a la tiroides. Así es que sé lo que se siente", reveló, para luego invitar a sus fans a hacerse un test para detectar signos de afecciones tiroideas.

"Puede ser una muy buena señal para saber cuándo consultar con un profesional. Así es que yo ya me comprometí con mi salud, ahora les toca a ustedes", cerró su mensaje.

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