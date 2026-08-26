"Qué lindo ser recibida así": Julia Fernandes retoma las redes sociales tras alejarse por situación familiar

26 ag. 2026 - 14:33 hrs.

Hace unos días, Julia Fernandes informó a través de redes sociales que se tomaría un descanso de estas plataformas, ya que debía cumplir con una importante situación familiar.

Precisamente, en mayo del 2025, Julia reveló en redes sociales que su tío Valmor Naercio Adam había fallecido, siendo el hombre que había representado a la figura paterna durante toda su vida.

Por lo mismo, a más de un año de su muerte, Fernandes dio a conocer que debía esparcir sus cenizas junto a su familia en el campo.

Julia Fernandes vuelve a las redes sociales.

"Es algo bonito, es algo muy lindo, pero obviamente no puedo evitar la pena que estoy sintiendo. Entonces voy a dejar un poquito de lado las redes sociales porque necesito mucho pasar este tiempo con mi familia", dijo en aquella instancia.

En esa línea, y a casi dos semanas de dicho anuncio, la modelo brasileña retomó su Instagram para publicar una historia donde daba a conocer que de a poco comenzaría a volver a redes.

"Volví a Chile después de 2 semanas de despedidas y reencuentros... de mucha pena y esperanza", escribió Julia, en una fotografía donde mostró el ramo de flores que recibió por su retorno.

Finalmente, cerró diciendo: "Qué lindo ser recibida así... con amor".

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