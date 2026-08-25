"Ella no tiene dientes, pero se cepilla": Meli Noto comparte tierno momento de Pangal Andrade y su hija Alanna
Melina Noto compartió un tierno momento entre Pangal Andrade y su hija en común, Alanna, a través de su cuenta de Instagram.
En el registro compartido en sus historias, se ve al deportista tomando en brazos a la pequeña.
La tierna imitación de Alanna
Pero el video no se limita solo a aquello, sino que aparece Pangal cepillándose los dientes bajo la mirada atenta de su hija.
Y pese a que aún no le crecen sus dientes, la pequeña Alanna imitó con cepillo y todo cada movimiento de su padre.
"Ella no tiene dientes, pero se cepilla", escribió Melina Noto junto a un emoji llorando de la risa.