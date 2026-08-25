Con La Combo Tortuga, Damas Gratis y más: Dunga adelanta todos los detalles de Fiebre de Cumbia

25 ag. 2026 - 17:10 hrs.

Manuel "Dunga" Caro, vocalista de La Combo Tortuga, visitó este martes La Hora de Jugar, donde entregó detalles de lo que será Fiebre de Cumbia.

El músico calificó el evento como "el festival de cumbia más importante de Chile", el cual va a reunir a los máximos exponentes del género tropical nacional y también internacional, como Santa Feria, Damas Gratis, Los Auténticos Decantes y Joe Vasconcellos.

Además, "Dunga" afirmó que es la instancia para calentar los motores para Fiestas Patrias, ya que no solo habrá cumbia, sino también un cuecódromo, gastronomía y mucho más.

Mega

¿Cómo comprar entradas para Fiebre de Cumbia?

Fiebre de Cumbia se realizará el próximo 5 de septiembre en el Club Hípico, cercano al Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago Centro.

Las últimas entradas disponibles las puedes encontrar en la plataforma de Passline (clic acá).

Todo sobre La Hora de Jugar