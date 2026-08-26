"Estoy enfocado": La reacción de Benjamín Vicuña a las polémicas declaraciones de Mauro Icardi

26 ag. 2026 - 12:28 hrs.

Benjamín Vicuña reaccionó con serenidad cuando le preguntaron por los recientes dichos del futbolista Mauro Icardi sobre su paternidad con sus hijos menores, Amancio y Magnolia.

Recordemos que el actor nacional comentó en un programa de la televisión argentina que estaba muy seguro de su relación con los niños, quienes viven en Turquía con el deportista argentino y la madre de estos, Eugenia "China" Suárez.

"Eso no me lo puede robar nadie, el amor", dijo en ese momento. Horas después Icardi publicó en sus historias de Instagram un fuerte descargo contra el artista chileno, a quien señaló de hacerse la "víctima" y no ocuparse de ver a los niños, que llevaban tres meses en Argentina.

Reacción de Benjamín Vicuña a mensaje de Mauro Icardi

Bajo ese contexto, el show argentino "Sálvese quien pueda" contactó en dos ocasiones a Benja Vicuña para consultarle sobre las declaraciones de Icardi.

Durante una de las emisiones del programa de farándula el panelista Rodrigo Bar leyó el mensaje que obtuvo del artista, según reseña La Nación.

Instagram @mauroicardi

"Entiendo que están haciendo su trabajo, pero yo estoy enfocado en el teatro, que anda muy bien, y en mi familia, que son mis cinco hijos, y no tengo tiempo para más que eso", fueron sus palabras.

Posteriormente otro notero del mismo show de América TV abordó en persona a Vicuña, quien mantuvo su posición de no querer profundizar sobre el asunto en público.

"Estoy bien, estoy con mis hijos, trabajando. Tengo que seguir con mi vida, la vida no se reduce al Instagram. Les pido que ya vayamos cerrando el tema", expresó.

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