Mauro Icardi con todo contra Benjamín Vicuña por dichos sobre sus hijos: "Me preocuparía por intentar verlos"

17 ag. 2026 - 11:50 hrs.

El futbolista Mauro Icardi lanzó un fuerte descargo contra Benjamín Vicuña luego de las declaraciones del actor sobre su relación con sus hijos en común con Eugenia "China" Suárez, Amancio y Magnolia.

Hace un año que la actriz se mudó con el deportista argentino y los niños a Turquía, un tema sobre el que le preguntaron al artista chileno en un programa de televisión.

El descargo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

"La situación hoy es que mis hijos están a más de 14 mil kilómetros y yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie, el amor", declaró Benjamín Vicuña en el show "Podemos hablar" de la televisión Argentina.

"Y trato en estas circunstancias que son adversas, porque claramente no es cómodo ni lindo, ni es bueno ni justo, mantener un contacto a diario. Ahora ya pasaron dos meses, intercalados, pero estuvieron mucho conmigo y trato de meterles mucho tiempo de calidad, de amor, de conversaciones", agregó.

@podemoshablartv "Benja aprendió a ser papá" 🫂 Las sinceras palabras de Lizy Tagliani a Benjamin Vicuña 💕 Mirá #PodemosHablar con andy kusnetzoff por Telefe ♬ sonido original - PH

Estas palabras hicieron reaccionar a Icardi, quien horas después de la emisión del programa publicó un extenso texto en sus historias de Instagram.

"Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra", dijo, sin mencionar el nombre de Vicuña.

"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. ¡Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!", agregó.

"Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días", expuso el argentino.

Por último, afirmó que Vicuña se hace la "víctima" en los medios "para vender una obra o alguna película".

"Denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. ¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete? Van por mal camino", culminó.

Instagram @mauroicardi

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