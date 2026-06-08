El emotivo mensaje de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de su hijo Beltrán: "Doy mi vida para que seas feliz"

08 jun. 2026 - 11:20 hrs.

Benjamín Vicuña ha demostrado en varias ocasiones y durante muchos años que es un padre muy presente para sus hijos, al mismo tiempo que muy cariñoso. Por lo mismo, no extrañó el precioso mensaje que escribió para su hijo Beltrán, quien este lunes cumplió 14 años.

Beltrán Vicuña Ardohain es el tercer hijo de la relación que tuvo el actor chileno con la modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohain.

Aunque dicha relación tuvo un final abrupto, con el paso de los años ambos han logrado conciliar su distancia y ser unos padres presentes y responsables para sus hijos.

El mensaje de Benjamín Vicuña para su hijo Beltrán

"Hoy es tu cumpleaños. Doy mi vida para que seas feliz y que tus sueños se cumplan. Hijo amado y admirado. Es un honor ser tu padre", partió diciendo Benjamín en una publicación donde recopiló varios momentos con su retoño.

En esa línea, el protagonista de varias producciones nacionales dejó implícito que "Don Beltrán, viniste con tu alma de caballero antiguo a llenar corazones. Eres un ser único y especial, eres un hombre valiente y feliz".

Finalmente, hizo una última petición al destino: "Que la vida nos regale más vida, que el fútbol nos regale más pasión y tu mirada ilumine aún más la vida de los que tenemos la suerte de acompañarte".

Pampita comentó la publicación de Benjamín llenándola de emojis de corazón y etiquetando a Beltrán, demostrando la cercanía entre todo el círculo familiar.

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