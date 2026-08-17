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La triste y emotiva despedida de Coté López tras dejar a su hijo menor en Qatar: 'Te extrañaré cada segundo' instagram

La triste y emotiva despedida de Coté López tras dejar a su hijo menor en Qatar: "Te extrañaré cada segundo"

  • Por Matías Rivera

Coté López vive uno de los momentos más complejos de su vida, y es que es sabido que la empresaria entrega todo por su hijo menor, Jesús, quien se quedará unos meses viviendo en Qatar. 

Precisamente, López acompañó en este viaje hasta Qatar a su hijo para que se reencontrara con su padre, Luis Jiménez, quien se fue a vivir a dicho país por una oferta laboral que surgió en un club de fútbol de su liga. 

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Por lo mismo, Coté viajó para llevar a Jesús hasta la compañía de su padre, Gala Caldirola y Luz Elif, la hija de la española y Mauricio Isla. 

La triste despedida

Más allá de sufrir algún percance en su retorno a Chile, Coté logró rearmar sus esquemas de viaje y emprendió vuelo para nuestra nación. 

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No obstante, la empresaria ocupó sus redes sociales para publicar una triste despedida con un emotivo mensaje: "Te extrañaré cada segundo de mi vida; nos vemos prontito, amor de mi vida". 

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Cabe destacar que Coté afirmó que cada cierto tiempo estaría viajando a Qatar para estar con su hijo, ya que de lo contrario lo extrañaría demasiado. 

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