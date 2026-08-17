Ivette Vergara es detenida por exceso de velocidad en Vitacura: Será formalizada por conducción temeraria
La animadora de televisión Ivette Vergara fue detenida la tarde de este domingo por conducir a exceso de velocidad por la Costanera Norte, en la comuna de Vitacura.
Según informaron varios medios de comunicación, la periodista fue sorprendida manejando de forma temeraria por una patrulla de Carabineros, quienes la fiscalizaron para luego pasar a la posterior detención de la presentadora.
Cabe destacar que el delito por conducción temeraria es aplicado cuando un conductor es visto conduciendo por sobre los 60 km/h del límite establecido en dicha zona.
Ivette Vergara es detenida
Según BBCL, Vergara alcanzó los 160 km/h por la Costanera Norte, lo que provocó el llamado de atención por parte de los funcionarios policiales.
Finalmente, Ivette, quien dio negativo al test de alcohol, fue trasladada hasta la 37ª Comisaría de Vitacura, donde espera su formalización durante este lunes.
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