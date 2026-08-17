"La gente se pudo despedir": Mariana Derderian revela el sentimiento que aún la invade tras muerte de su hijo

17 ag. 2026 - 11:00 hrs.

La vida de Mariana Derderian dio un giro drástico en mayo del 2024 cuando su hogar sufrió un incendio del que ella y su hija lograron escapar. Sin embargo, su hijo menor falleció producto del siniestro.

Esto ha llevado a la actriz a varios procesos de sanación y autoconocimiento, así como de sinceridad, siendo lo más honesta posible con los sentimientos que está percibiendo.

Fue así como en el podcast "Mi segundo tiempo" de Angélica Castro y Leonor Varela que Mariana destapó la envidia que siente del resto de las madres.

Mariana Derderian sincera sus sentimientos

Precisamente, la actriz partió aclarando que todo comenzó cuando este pensamiento cruzaba por su mente, sin intención de ser así realmente.

"A mí me daba envidia la gente que se pudo despedir, que dio la vuelta y que no sé, había ropa y que tenía su olor, ¿cachai?", expresó, y agregó que luego iba a su trabajo en CHV y veía a las madres haciendo fila para ver a sus hijos en la cárcel, hecho que le daba envidia.

"Me daban envidia esas mamás, me daban envidia, y quizás todavía. Es feo decirlo, pero... es tan poco lo que se habla de este tema que no hay un manejo frente a la muerte", comentó.

Asimismo, envió un mensaje a madres que han pasado por algo similar, invitándolas a pedir ayuda, a tener una red de contención.

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