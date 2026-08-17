Sin signos de violencia: Lo que se sabe sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere

17 ag. 2026 - 12:50 hrs.

La tarde del domingo las autoridades declararon muerta a la actriz Hayden Panettiere, famosa por su actuación como Claire Benett en la serie de ciencia ficción "Héroes".

Un llamado al 911 alertó sobre el hallazgo de la artista en un departamento en la ciudad estadounidense de Greenville, Carolina del Sur. Esto es lo que se sabe sobre el caso.

Lo que se sabe sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere

El Departamento de Policía de Greenville respondió a una llamada urgente por parte de un conocido de Hayden Panettiere, quien la encontró inconsciente dentro de una vivienda, detalla TMZ.

Según el medio estadounidense, en la grabación de la llamada se escucha a un agente decir que atendían una emergencia por sobredosis.

Instagram @haydenpanettiere

Las autoridades llegaron al lugar a la 1:50 pm, pero declararon muerta a la actriz a las 2:32 pm tras aplicarle reanimación cardiopulmonar. En la escena no se encontraron señales de violencia y todavía no se determina la causa de su muerte.

Un informe de Page Six afirma que la actriz y cantante llegó a Greenville el día anterior desde Los Ángeles en compañía de Brian Hickerson, pareja recurrente de la intérprete. Se desconoce si fue él quien reportó el caso.

Este año la intérprete publicó un libro de memorias donde habló sobre sus inicios como actriz infantil y sus adicciones a las drogas.

Hayden tenía una hija de 11 años con el exboxeador profesional ucraniano Wladimir Klitschko, Kaya, cuya custodia entregó a su padre en 2018 debido a una aguda crisis de salud mental y adicción, destaca BBC.

Además de su rol en "Héroes", a Panettiere se le recuerda por su papel en la serie "Nashville" y sus actuaciones en dos entregas de la franquicia cinematográfica de terror "Scream".

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