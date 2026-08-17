Christell llena de ternura con la última foto que se tomó antes de dar a luz: "Mi Tino en la pancita"

17 ag. 2026 - 14:20 hrs.

Christell está dedicada por completo a su vida como madre, y es que la llegada de Valentino fue un nuevo respiro tanto para ella como para su esposo Roberto Parra.

A raíz de esto, la cantante, conocida desde muy pequeña por los chilenos, transformó sus redes sociales en una especie de libro de recuerdos para su bebé, dejando algunas fotos y videos de lo que ha pasado durante el proceso de gestación y los primeros meses siendo madre.

De hecho, su carrera como cantante también pasó por un cambio, ya que sus últimas producciones son llevadas al mundo infantil, dedicadas a los más pequeños de la casa, inspiradas por su bebé.

La tierna foto de Christell

En esta dinámica de recuerdos y de compartir con sus seguidoras, su proceso fue que la joven cantante compartió la última fotografía que se tomó antes de dar a luz.

Fue así, bajo una interacción de Instagram donde se le pedía mostrar una foto de cuando latían dos corazones, Christell escribió: "Mi última foto con mi Tino en la pancita".

Enseguida se puede ver una postal en la que Christell sujeta su pancita, a tan solo algunos días de dar a luz y recibir a Valentino con los brazos abiertos.

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