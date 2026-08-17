Tiene más de 90 mil seguidores: Así fue como la mamá de Kidd Voodoo se hizo famosa en redes sociales

17 ag. 2026 - 15:20 hrs.

Macarena Urbina, la madre de Kidd Voodoo, se ha hecho un nombre en redes sociales y no precisamente debido a la fama del cantante urbano.

La administradora de empresas cuenta con más de 90 mil seguidores repartidos entre Instagram (32 mil) y TikTok (60 mil), gracias a su capacidad de "escuchar y dar contención" a otras madres que, como ella, han lidiado con la depresión de sus hijos.

El éxito de la mamá de Kidd Voodoo en redes

Macarena es mamá de Kidd Voodoo, de 24 años, y de los hermanos del artista, Felipe (22), Isaías (20) e Ignacia (18). Según relató a Las Últimas Noticias (LUN), su presencia en redes empezó años atrás, cuando salía en los lives de su segundo hijo, quien es corista de su famoso hermano mayor.

En sus apariciones respondía preguntas de los internautas sobre la crianza de los jóvenes. "Tuve que lidiar con cuatro personalidades distintas. Sin estudiar, me hice bien experta en temas relacionados con salud mental porque tres de mis hijos tuvieron depresión", declaró.

Instagram @tiamakita

"Durante la pandemia pensé que podían existir otros niños que se sintieran como alguna vez se sintieron mis hijos. Y con esa idea hice mi primer live", recordó.

Fue así como empezó a cobrar fama entre miles de usuarios que la bautizaron con cariño como la Tía Makita. "Yo soy una persona que escucha con atención y si me piden una opinión, la voy a dar. Y si no me la piden, yo solo voy a escuchar", comentó.

Macarena quedó impactada por la cantidad de madres que se le acercaron durante los conciertos de Kidd en el Movistar el año anterior. "Me decían 'cómo lo hiciste con cuatro hijos'. Y si hay algo que tengo claro es que lo hice con amor, tratando de enseñarles valores", resaltó.

"Yo soy más corazón que mente y sé cómo llegar a las personas. Y eso para mí es muy importante", concluyó.

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