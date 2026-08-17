"Nunca me imaginé que iba a ser así": Steffi Méndez se quiebra al revelar motivo de su viaje a Chile

17 ag. 2026 - 16:40 hrs.

Steffi Méndez dio a conocer la verdadera razón detrás de su inesperado viaje a Chile, luego de unas merecidas vacaciones.

Hace algunos días, la hija de Dj Méndez compartió una fotografía de la cordillera de los Andes desde el interior de un avión, dando luces de su visita a nuestro país.

Hasta entonces era un real misterio el motivo de su viaje desde Suecia, que algunos relacionaron con un eventual compromiso laboral.

Instagram @steffi.mendezz

El motivo de Steffi Méndez para viajar a Chile

Sin embargo, Steffi echó por tierra todo aquello al revelar en redes sociales que todo se debía al complejo momento de salud de uno de sus familiares.

"Vine a Chile por unos pocos días para solo venir a abrazarte, tocarte tus manitos y mirar tu carita que no quiero nunca que se me olvide", partió escribiendo la joven.

Tras, agregó: "Te amo desde que tengo conciencia, si supieras todo lo que has conseguido con la familia a lo largo de los años. Aún estás aquí con nosotros, luchando fuerte como siempre lo has hecho en tu vida".

Para finalizar, la hermana de Leo Méndez reconoció que "sabía que este día podía llegar de verte así, pero nunca me imaginé que iba a ser así. Estoy tratando de abrazar este proceso que es parte de la vida, pero que me duele verte así".

"Te amo tanto, mamita", fueron las últimas palabras de Steffi en la red social, dejando así al descubierto el complicado panorama de salud.

Instagram @steffi.mendezz

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