Flavia Medina reaparece con agradecimiento tras comunicar que perdió un embarazo: "Los llevo en mi corazón"

17 ag. 2026 - 17:30 hrs.

La semana pasada, Flavia Medina reveló a sus seguidores y seguidoras que lamentablemente perdió un embarazo que esperaba con bastante ilusión.

"Quiero abrir mi corazón y contarles cómo estoy viviendo la pérdida de mi embarazo, el impacto que genera en una mujer pasar por algo así, porque somos muchas pasando por lo mismo y creo que hablarlo nos hace sentir menos solas en esto", declaró en aquella ocasión la exparticipante de Volverías Con Tu Ex?

1 Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 43: Las duras confesiones de Ludmila Ksenofontova sobre Álvaro Ballero 2 Álvaro Ballero tendrá caótico reingreso a Volverías Con Tu Ex? 2: Peleará con Kaoto y discutirá con Ludmila 3 ¡Empujando el portón! Álvaro Ballero se retirará completamente furioso de Volverías con tu ex? 2 4 Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 25: La relación entre Nico Solabarrieta y La Guarén llegó a un punto crítico 5 Álvaro Ballero compartió foto familiar de su cumpleaños junto a su melliza: "Con nuestros viejitos" Lo más visto de Volverías con tu Ex

Como era de esperar, miles de mujeres llegaron a sus redes sociales y la llenaron de amor, cariño y mucha empatía, entendiendo el estado y la situación por la que estaba pasando.

Flavia Medina agradece el cariño

"Antes me daba pánico exponer lo más vulnerable de mí, lo escondía y tan solo de pensar en dar ese paso me hacía temblar... Con el tiempo fui descubriendo que compartir lo que siento también me libera, me da consuelo, me hace sentir menos sol en mi dolor, porque no se trata de compartir solamente las alegrías", expresó en un comienzo.

En esa línea, agregó que "creo que cuando mostramos únicamente esa parte de la vida podemos caer en la trampa de pensar que la vida de los demás es perfecta mientras a nosotros nos pasan cosas dolorosas, y entonces aparece ese ¿por qué a mí?".

"Por eso, hoy agradezco haber compartido mi dolor, por todo el amor que recibí, por cada mensaje que leí. Ojalá pudiera responderlos todos, pero sepan que me llevo cada uno en el corazón", declaró emocionada Flavia.

Enseguida, en otro video, Medina comentó que "mi amor por los niños, especialmente por aquellos que todavía no tienen las herramientas para defenderse, y mi sensibilidad frente a esa vulnerabilidad me inspiran profundamente a querer ser una voz para ellos".

"De alguna manera, esta misión también me está ayudando a seguir adelante, a transformar lo vivido, lo aprendido y todo ese amor en algo que tenga un propósito muy profundo para mí. Así que gracias por estar ahí, por acompañarme, por leerme y por apoyarme en cada paso", cerró.

Todo sobre Celebridades chilenas