El incómodo momento de Benjamín Vicuña tras enterarse de palabras de China Suárez: Se relaciona con sus hijos

28 may. 2026 - 09:30 hrs.

Benjamín Vicuña vivió un incómodo momento con la prensa, tras enterarse de las declaraciones de Eugenia "China" Suárez sobre sus hijos en común.

El programa argentino "Intrusos" interceptó al actor para preguntarle sobre los dichos de la artista, quien se refirió a la cercana relación que tienen sus hijos Magnolia y Amancio con su actual pareja, Mauro Icardi, con quien se estableció en Estambul, Turquía.

La incómoda reacción de Benjamín Vicuña

"Siempre has sido un padre muy amoroso con tus nenes. (...) Vi que Eugenia declaró y dijo que sus hijos lo tratan como un padre a Mauro, incluyendo a los hijos que tiene con vos y con Nico Cabré", dijo el reportero a Vicuña, quien se quedó en silencio por un instante.

"¿Eso dijo? Bueno...", respondió el chileno con aparente desconcierto.

"Te entiendo a vos como papá porque soy hijo de padres separados. Tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá, ¿no? Más allá de las relaciones que haya", insistió el periodista.

"Bueno, son opiniones. Lo importante es que mis hijos estén bien y ya están llegando prontito, así que eso me tiene muy feliz", confesó el actor sobre el regreso de los niños a Buenos Aires desde Turquía, dando rápido fin a la entrevista.

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