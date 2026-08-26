"Dejen de hacer daño": El firme descargo del papá de Coté López en medio del escándalo de su hija

26 ag. 2026 - 15:40 hrs.

Gonzalo López se pronunció nuevamente sobre el sonado conflicto entre su hija, Coté López, el exmarido de esta, Luis Jiménez, y la modelo española Gala Caldirola.

Esta última decidió dejar la vida que recién acababa de iniciar con el exfutbolista en Catar tras enterarse de que le fue infiel con su exesposa y madre de sus hijos.

Desde entonces no cesan los comentarios y críticas en contra de la empresaria, incluso en las redes sociales de su padre.

Mensaje del padre de Coté López

Gonzálo López es famoso no solo por ser el padre de Coté, también por su empresa de paseos y aventuras en parapente y helicóptero. Con más de 258 mil seguidores en Instagram, al parecer está recibiendo muchos mensajes indeseados sobre la polémica de su hija.

Instagram @cotelopezm

"Espero que lo que se venga hoy día es que se le pidan disculpas a la persona que corresponde, se deje de hacer daño a niños por el actuar de sus padres y se dediquen a vivir la vida en paz", dijo en un video publicado en sus historias, sin mencionar a los involucrados en escándalo de infidelidad.

"Yo creo que la lección ya está aprendida. Así que ojalá que se salgan los 3 mil copuchentos de más que tengo en la cuenta y podamos seguir disfrutando", concluyó.

No es la primera vez que López habla al respecto, antes pidió respeto para Coté y le manifestó su apoyo. "La que ataque a mi hija sin conocer todos los antecedentes será bloqueada", dijo en una anterior publicación.

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