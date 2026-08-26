"Me enojé, me ofendí": Aylén Milla reflexiona sobre el diagnóstico de cáncer que recibió en 2022

26 ag. 2026 - 16:43 hrs.

La modelo Aylén Milla expresó a través de redes sociales su testimonio tras batallar contra el cáncer durante 2022 y 2023, hecho que sigue marcando su vida.

Precisamente, hace unos días la argentina fue noticia por entregar un mensaje de apoyo a Gala Caldirola, quien pasa por un difícil episodio en su vida tras enterarse de la infidelidad de Luis Jiménez con Coté López.

Sin embargo, en esta ocasión hizo eco de sus declaraciones tras hablar sobre la experiencia que vivió tras ser diagnosticada con cáncer de mama en 2022.

El testimonio de vida de Aylén Milla

"¿Sabes que una vez que recibís el diagnóstico de cáncer, la vida te cambia? 100%. No diría que para mal, sino que al contrario, diría que para bien", partió diciendo la modelo.



En esa línea, explicó que para ella parte de lo más complicado fue contarle a cada una de las personas que conocía acá en Chile y de su familia, siendo una especie de duelo.

El problema ocurrió cuando debía contarle a su hermana, a quien no logró contactar de inmediato, y esto le causó mucha molestia: "Yo me enojé, me ofendí y fue como: 'Tengo cáncer, chao'", y agregó que "hay muchos duelos y muchas cosas que suceden en paralelo cuando recibís un diagnóstico de cáncer".

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