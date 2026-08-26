"Poesías del cuerpo": Carolina Mestrovic muestra cómo avanza su embarazo con íntima sesión fotográfica
La modelo y actriz nacional Carolina Mestrovic está pasando por un gran momento personal, y es que está embarazada, esperando convertirse en madre por segunda vez.
Precisamente, Carolina ya es mamá de Julieta, niña que nació el 13 de julio del 2011 producto de la relación que tuvo con el animador Mario Velasco.
En esta ocasión, la actriz nacional espera este bebé con su esposo, el actor venezolano Jonathan Freudman, a quien conoció durante la grabación de "Club 57", una serie juvenil de Nickelodeon en 2018, y al año siguiente contrajeron matrimonio.
Carolina Mestrovic muestra cómo va su pancita
A través de una publicación de Instagram, la modelo chilena subió una fotografía en la que se juega con las sombras y destaca el contorno de su pancita, demostrando que su embarazo ha avanzado bastante desde el anuncio.
Cabe destacar que Carolina dio a conocer que estaba embarazada en abril del presente año, lo que tomó a varios por sorpresa, pero al mismo tiempo produjo una enorme felicidad en su círculo cercano, así como en seguidores y seguidoras.
"Poesías del cuerpo, el tiempo, la vida y Dios...", escribió Carolina, demostrando la gran espera por la que están pasando con su esposo, a nada de ser padres.
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