"No tenía el derecho a hacer lo que hice": Coté López realiza mea culpa y se disculpa con Gala Caldirola

29 ag. 2026 - 12:05 hrs.

Coté López quiso entregar su propia versión de la historia tras destaparse su affair con Luis Jiménez mientras él estaba en pareja con Gala Caldirola y su posterior pelea con la española en un programa de televisión.

A una semana de este último hecho, la influencer y empresaria dio una entrevista desde Punta Cana, República Dominicana, donde hizo un mea culpa y se disculpó con Caldirola por lo ocurrido.

"No vengo a justificarme, no vengo a intentar quedar bien. Yo vengo a pedirle disculpas a Gala. Lo necesito hacer, necesito explicar por qué actué de la manera que actué", dijo a Chilevisión.

López lloró en varios pasajes de su conversación y señaló que "no tenía el derecho a hacer lo que hice... Yo no soy así. Me siento tan mala... Gala no se lo merecía. Ella fue muy bacán conmigo. Cuando hablé de sus romances, estaba hablando desde la rabia, había sido aleonada por mucha gente y no tengo justificación para el daño que le hice a esa mujer".

Asimismo, hizo una petición para que el "Mago" y Gala retomen su relación. Cabe recordar que ambos se habían comprometido en París. "Le pido a Gala que vuelva con Luis, que escuche a su corazón y no a la gente", dijo.

La presunta sustancia ilegal

La semana pasada se dejó entrever que quizá Coté López llevó alguna sustancia ilícita a Catar, y que le ofreció a la española, pero durante su entrevista, ella negó tajantemente lo anterior y señaló que en realidad era un regalo para Gala.

"Estábamos en mi departamento y yo llevo a Gala al baño y le dije: 'Les traigo un regalito para que tengan una noche de pasión' y ella estaba confundida y me decía que le podía hacer mal. Yo les llevé un afrodisíaco", cerró.

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