Ignacia Fernández se luce con su voz gutural en colaboración con la banda de metal Kamelot

29 ag. 2026 - 17:30 hrs.

Ignacia Fernández vive días intensos desde Vietnam, país en el que se desarrolla el certamen de Miss Mundo 2026 y que tiene a la cantante como representante chilena.

En jornadas pasadas, Fernández tuvo la oportunidad de participar en los eventos que organiza el concurso, como el desfile de Top Model, hablar de su fundación "The Sound of Compasion" que vela por los animales, pero si en algo destacó fue en el show de talentos, donde sacó a relucir su poderosa voz gutural.

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De hecho, la vocalista de Decessus fue invitada a participar en una colaboración con la banda de power metal Kamelot y el lanzamiento de la canción coincidió con esta semana de competencia.

Utilizando sus redes sociales, Fernández anunció que "ya salió 'Sanctuary', la nueva canción de Kamelot".

Y agregó que "tuve el honor de ser una de las artistas invitadas en esta canción, junto a la increíble Clémentine Delauney", quien actualmente es vocalista de la banda de metal sinfónico Visions of Atlantis.

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