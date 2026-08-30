Hasta en la sopa: Gala Caldirola se encontró con inesperado personaje que le recordó sus días en Catar

30 ag. 2026 - 13:00 hrs.

Gala Caldirola se fue a Brasil para hacer borrón y cuenta nueva en su vida amorosa, tras el mediático quiebre con Luis Jiménez en Catar. Sin embargo, el destino quiso jugarle una broma en las playas de Río de Janeiro.

Mientras disfrutaba de la tarde con uno de sus amigos, se encontraron frente a frente con un camello de plástico que transportaba unos cooler por la arena.

"Vida: me estás web...?" escribió la española en un video que subió a historias de Instagram. Pero lejos de tomárselo mal, Gala se rió del infortunio.

"Nos vinimos a Catar, amiga. A mí me han mentido de todas las maneras. Me dijo que la fuera a ver a Catar, ¡mira a dónde me trajo! Esta es una falta de respeto", dijo Juan Arancibia, el amigo de la influencer, entre risas.

"Amigo, ¿no te gustó Catar?", preguntó ella siguiéndole el juego.

"Suelto, perdono, avanzo"

Después de días complejos, Gala Caldirola aprovecha este tiempo junto al mar para reflexionar y señaló en sus redes que con su último mensaje da por cerrado el capítulo.

"Errar es de humanos, perdonar es de sabios. Vivir sin rencor es lo más sano para todos. No me gusta ver llorar a una mujer, tampoco a un hombre... Definitivamente, aún no logro comprender del todo el por qué y no se siente bien la herida", indicó.

"Pero con esto quiero decir que suelto, perdono, avanzo y espero que así como yo tendré que hacer mi trabajo de aprendizaje y sanación, también lo hagan las demás partes. Que todo pase, que todo sane y esta será la última vez que me refiera al tema por salud mental", cerró.

Instagram de @galadrielcaldirola

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