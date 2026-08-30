Wilma González presenta la carita de su bebé con un divertido "truco infalible" para la lactancia

30 ag. 2026 - 10:00 hrs.

Luego de dar a luz a su hija Martina el 15 de junio, Wilma González y su esposo, Nicolás Seguel, pasaron semanas complejas por las dificultades de la niña con la lactancia.

Todo quedó atrás cuando, a poco más de un mes después del nacimiento, le practicaron una frenectomía para corregir la poca movilidad del frenillo en su lengua.

Ahora la entrenadora española luce aliviada y tranquila, al punto de entregar un truco a sus seguidoras que están en etapa de amamantar.

El truco de lactancia de Wilma González

Wilma publicó en Instagram una imagen en la que mira con dulzura a su bebé mientras la sostiene en sus brazos. "Truco para no dar la teti de madrugada", escribió sobre la fotografía.

Instagram @wilmagonzalezfit

La sorpresa llegó al avanzar a la siguiente foto, no solo por mostrar por primera vez el rostro de la pequeña, sino también por su mensaje lleno de humor: "¿Por qué deslizas, traidora?".

"Truco infalible. De nada. Sígueme para más consejos", agregó González en su post, que hizo reaccionar con risas a sus seguidoras.

"Soy la más traidora, caí"; "Acabo de ser una traidora, perdón"; "Jaja, obligada a ser esclava hasta que la Martina quiera", dijeron algunas, mientras otras expresaron su ternura al conocer la carita de la bebita.

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