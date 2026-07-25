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'Yo lo cosí': El conmovedor detalle que preparó Wilma González para consentir a su hija recién operada Instagram @wilmagonzalezfit

"Yo lo cosí": El conmovedor detalle que preparó Wilma González para consentir a su hija recién operada

  • Por Roselín Acosta

Wilma González enterneció las redes sociales al obsequiarle un detalle hecho a mano a su hija Martina, fruto de su relación con Nicolás Seguel, poco después de que operaran a la pequeña.

A la bebé le realizaron una frenectomía, una pequeña incisión en el frenillo lingual para corregir la movilidad de su lengua y mejorar su capacidad de alimentarse durante la lactancia.

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¿Cuál fue el detalle de Wilma González para Martina?

En sus historias de Instagram, Wilma compartió una foto en la que su hija menor viste un suéter de botones en tono grisáceo, acompañado de un lazo blanco decorado con un par de piedras azules.

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"Yo cosí el lacito/moñito con las piedritas", reveló con emoción la creadora de contenido española. "Aquí jugando a las muñecas, sanando y mimando a mi niña interior con mi hermosa bebé", agregó. 

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