Para una noche de chicas en Ibiza: Oriana Marzoli se luce con espectacular minivestido de lentejuelas

30 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Oriana Marzoli disfruta al máximo de su estancia en Ibiza, donde aprovecha cada oportunidad para demostrar que es la reina de la noche.

En esta ocasión, la exchica reality se convirtió en el centro de todas las miradas durante una salida de mujeres, con quienes fue a cenar a un exclusivo restaurante de la isla. Cada una lució su estilo personal, pero Marzoli fue quien se robó el protagonismo con un look repleto de lentejuelas.

Look de lentejuelas de Oriana Marzoli

En las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, Oriana luce un minivestido de cuello de tortuga y mangas cortas que no dejó a nadie indiferente.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

El diseño, confeccionado con enormes lentejuelas doradas que semejaban escamas, brilló bajo las luces del local.

Para equilibrar la intensidad de esta pieza, usó aros dorados y una carterita en tono beige. También optó por dejar su larga melena peinada hacia atrás y llevó un maquillaje bastante sobrio, resaltado con mejillas ruborizadas.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

Todo sobre Oriana Marzoli