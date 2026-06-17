"Peleándome desde el primer día": Oriana Marzoli reveló cuál fue el peor reality en el que ha estado

17 jun. 2026 - 12:40 hrs.

El React de Volverías con tu ex? 2 tuvo una invitada de lujo. Oriana Marzoli aterrizó en la transmisión digital e hizo varias revelaciones.

En un momento, Eskarcita le preguntó a la española cuál había sido su peor experiencia en realities a lo largo de toda su carrera y ella respondió sinceramente, apuntando a La Casa de los Famosos: "La que acabo de vivir en México".

Rápidamente, Danilo 21 mencionó a una de las participantes de ese encierro, Laura Zapata, y la chica reality aportó más antecedentes: "Me eligió ella, peleándome desde el primer día, porque sí, la fui a saludar y fue bastante antipática".

Volverías con tu ex? 2

Los conflictos que tuvo Oriana Marzoli en reality

También, Oriana Marzoli reveló que ella no conocía a la actriz mexicana con la cual se enfrentó constantemente en el reality antes mencionado.

Finalmente, Danilo 21, gran fanático del programa, aportó que la artista buscaba constantemente a la española para pelear.