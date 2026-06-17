"Peleándome desde el primer día": Oriana Marzoli reveló cuál fue el peor reality en el que ha estado
El React de Volverías con tu ex? 2 tuvo una invitada de lujo. Oriana Marzoli aterrizó en la transmisión digital e hizo varias revelaciones.
En un momento, Eskarcita le preguntó a la española cuál había sido su peor experiencia en realities a lo largo de toda su carrera y ella respondió sinceramente, apuntando a La Casa de los Famosos: "La que acabo de vivir en México".
Rápidamente, Danilo 21 mencionó a una de las participantes de ese encierro, Laura Zapata, y la chica reality aportó más antecedentes: "Me eligió ella, peleándome desde el primer día, porque sí, la fui a saludar y fue bastante antipática".
Los conflictos que tuvo Oriana Marzoli en reality
También, Oriana Marzoli reveló que ella no conocía a la actriz mexicana con la cual se enfrentó constantemente en el reality antes mencionado.
Finalmente, Danilo 21, gran fanático del programa, aportó que la artista buscaba constantemente a la española para pelear.
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