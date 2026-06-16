16 jun. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 319 de El Jardín de Olivia, Mardones (Víctor Montero) se reunirá con Gabriel (Matías Oviedo) para poner en perspectiva su visión del caso.

Santana defenderá a Walker, pese a que todo apunte a él: "Puede ser que las las pruebas circunstanciales hoy día apunten a Clemente, pero no tiene sentido que haya matado a la única persona que podría haber mandado preso al secuestrador de su hija".

1 Gabriel escuchará el último mensaje que dejó Lalo Acosta antes de morir en el capítulo 319 de EJDO 2 El Jardín de Olivia - Capítulo 318: La "historia de amor" con Ángela 3 Joaquín revelará a Ignacia y Bastián que se alió con su padre por miedo en el capítulo 318 de EJDO 4 El Jardín de Olivia - Capítulo 317: Un escape improvisado 5 Raúl intentará arreglar el malentendido con Gloria en el capítulo 318 de EJDO: "No es lo que parece" Lo más visto de El Jardín de Olivia

Pero Mardones le mostrará una pieza de evidencia que cambia todo el panorama.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio libre de culpas

Se tratará de un audio; el último mensaje que Lalo Acosta (Jorge Denegri) le envió al secuestrador de Olivia (Violeta Silva): "La única forma que tenemos de zafar, es echarle toda la culpa al viejo Walker. Tenemos que decir que todo el secuestro fue una idea de este viejo mier... para que lo ayudaran a salir de la cárcel, y tú tienes que hacer lo mismo para que nos compren este toyo".

Gabriel se los hará escuchar a Diana (Nicole Espinoza), Bastián (Alonso Quintero) y Nacha (Cota Castelblanco), sacando a relucir el problema que tienen por delante. "Con esto, la policía puede afirmar que Clemente mató a Acosta por ser el verdadero culpable del secuestro de Olivia", advertirá.