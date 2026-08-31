Desde hoy en MegaGo: Así es la historia de Me caso, pero contigo, nueva MegaShorts ya disponible

31 ag. 2026 - 11:40 hrs.

La nueva comedia romántica de MegaShorts reúne a nuevos talentos como Octavia Bernasconi, Laura Vila, Daniel López y Lukas Vergara con figuras de la ficción nacional: Carolina Arregui, Ingrid Cruz y Osvaldo Silva.

¿Y si el amor de tu vida reapareciera justo el día en que estás a punto de casarte con otra persona?

Esa es la premisa de Me caso, pero contigo, la nueva producción de MegaShorts que desde hoy está disponible en MegaGo.

Así es Me caso, pero contigo

Martín (Daniel López) está a punto de casarse con Trinidad (Laura Vila), pero todo cambia cuando un imprevisto hace que la persona encargada de realizar la ceremonia sea Julieta (Octavia Bernasconi), su primer amor.

El encuentro hará reaparecer sentimientos que parecían superados y pondrá en duda una decisión que parecía tomada. Lo que debía ser una boda perfecta comienza así a convertirse en una cadena de situaciones inesperadas, donde el amor, los celos y el humor se mezclan con personajes que harán todavía más difícil llegar al altar.

Me caso, pero contigo reúne a jóvenes talentos como Daniel López, Octavia Bernasconi, Laura Vila y Lukas Vergara con reconocidas figuras de la ficción nacional como Carolina Arregui, Ingrid Cruz y Osvaldo Silva, quienes debutan en el formato vertical. Una combinación de experiencia y nuevos rostros que marca la evolución de MegaShorts, que continúa explorando distintos géneros y nuevas formas de contar historias, manteniendo el sello de producción y el ADN narrativo que caracteriza al Área Dramática.

Me caso, pero contigo se estrena desde hoy en MegaGo.

Todo sobre Me caso, pero contigo