El tierno entrenamiento de Wilma González con su bebita: "Ir más lento no significa hacer menos"

31 ag. 2026 - 14:35 hrs.

Para Wilma González, los entrenamientos que realiza ahora que es mamá de una bebé de dos meses no son perfectos. Sin embargo, los atesora porque los practica en compañía de la pequeña Martina.

La influencer fitness compartió un video donde se la ve ejecutar algunos ejercicios como sentadillas y elevaciones de piernas, sin separarse de su bebita. Y lo hizo para empatizar con sus seguidoras que, al igual que ella, viven esta etapa de la maternidad.

Entrenamiento postparto de Wilma González

"El postparto no es momento de exigirse volver rápido, sino de darle tiempo al cuerpo para recuperarse. Respirar, reconectar, trabajar la diástasis, recuperar la movilidad de los tejidos, adherencias de la cesárea y volver a ganar fuerza", escribió Wilma González en su post de Instagram.

Instagram @wilmagonzlezfit

"Y, sobre todo, hacerlo dentro de nuestra realidad. Si hoy son 15 minutos, son 15. Si hay que parar, se para", agregó.

La española enfatizó que en la primera etapa después del parto lo importante no es la exigencia, sino la paciencia. "Valorar lo que sí podemos hacer y entender que ir más lento no significa estar haciendo menos", aclaró.

Por último, preguntó a las internautas que están en postparto: "¿Qué es lo que más les está costando a la hora de volver a entrenar? Las leo, porque creo que somos muchas pasando por lo mismo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wilma Gonza?lez Mendoza ???? (@wilmagonzalezfit)

Todo sobre Wilma González