Gianella Marengo entrega buenas noticias sobre su salud durante su embarazo: "No puedo más de felicidad"

09 sept. 2026 - 15:30 hrs.

A finales de agosto, Gianella Marengo se desahogó en sus redes sociales sobre un doloroso problema de salud que la estuvo afectando en medio de su embarazo.

"No saben el dolor que tengo", dijo en ese momento sobre los infartos de mioma que experimentaba. Ahora la modelo y presentadora trae buenas noticias luego de una visita al médico.

Actualización de Gianella Marengo sobre su salud

Gianella apareció en sus historias de Instagram luego de un paseo junto a su perrita Mora. "Vengo de control, después del parque me fui a control y estoy muy contenta", dijo en un video, visiblemente emocionada.

Instagram @giamarengo

"No puedo más de felicidad. Pasaron muchas cosas buenas, la guagua está impecable, está todo perfecto", agregó.

"Además, quiero contar un secreto: los miomas se achicaron. Vamos como avión, la verdad. Estoy contenta. Gracias, Señor", dijo para cerrar.

Los miomas son tumores benignos que aparecen en la capa muscular del útero. Según el Manual MSD, el tejido que los conforma puede degenerarse hasta la necrosis, un proceso que resulta doloroso.

Instagram @giamarengo

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