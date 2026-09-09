"En brazos de mi papá": Gala Caldirola sorprende con emotivas fotos de su infancia y un consejo para sus fans

09 sept. 2026 - 13:30 hrs.

Gala Caldirola sorprendió a sus seguidores con las postales de su infancia que publicó junto a una reflexión sobre la importancia de "volver a lo simple" cuando la mente "va demasiado rápido".

La modelo española compartió un carrusel de fotografías donde se la ve disfrutar de entornos naturales tanto de niña como de adulta. Los internautas agradecieron sus palabras, pero uno de los aspectos más comentados fue cómo lucía cuando era pequeña.

Reflexion de Gala Caldirola

"Si necesitas bajar tu nivel de ansiedad, sal a caminar. Respira aire fresco. Mira el cielo. Escucha el mar. Siente el sol en tu piel. Deja el teléfono unos minutos y conecta con lo que tienes delante", escribió Gala en su post de Instagram.

Instagram @galadrielcaldirola

"Conectar con la naturaleza te ayuda a bajar el estrés y a volver al presente. Foto 2, en brazos de mi papá. Desde pequeñita amaba las flores", expresó.

Uno de los comentarios que resalta en la publicación lo dejó el hermano mellizo de la influencer, Merlín Caldirola, quien le preguntó de dónde sacó las viejas imágenes. "Las tengo todas en mi poder. ¿Qué me das por ellas?", bromeó la modelo en respuesta.

Instagram @galadrielcaldirola

"Rubia de nacimiento"; "Es increíble lo rubia que eras"; "Bellísima desde pequeña"; "La rubia natural", dijeron algunos seguidores de la ex chica reality.

"Escribe un libro, tu energía es bonita, ayudarías a mucha gente"; "Qué linda e inspiradora. Muchas mujeres se sienten conectadas con tus palabras"; expresaron otros.

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