Lo que aprendió Gala Caldirola tras polémico quiebre con Luis Jiménez: "Conocemos el amor a través del dolor"

04 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Sonriente, relajada y tomando el sol en bikini sobre la arena de una playa. Así apareció Gala Caldirola en un video de Instagram junto a una reflexión sobre la dura experiencia que acaba de atravesar.

La modelo española se muestra optimista luego de terminar su relación con Luis Jiménez, con quien llevaba apenas un par de semanas viviendo en Catar cuando se enteró de que le fue infiel con Coté López.

Desde entonces, la influencer ha estado hablando a su comunidad sobre la importancia del amor propio, el perdón y los nuevos comienzos.

El aprendizaje de Gala Caldirola

"Os comparto algo que aprendí , por si a alguien le hace sentido. Rechazar lo que has vivido no lo hará más fácil o menos importante… hará que sientas más presente la herida y más frustrante la relación contigo misma", escribió Gala al inicio de su declaración.

"Así como conocemos la luz a través de la oscuridad, conocemos el amor a través del dolor", continuó diciendo.

Instagram @gaadrielcaldirola

Luego resaltó las "emociones muy desagradables" que surgen cuando una persona lastima o es lastimada. "Instantáneamente recordamos la emoción contraria, que era lo que deseábamos sentir", acotó.

"¿Entonces es un error o un acierto lo vivido? Es una oportunidad para determinar lo que elegimos. Para crecer y no repetir caminos. Para dar lo que deseas recibir y no aceptar menos de lo que te hace feliz", concluyó.

"Muy buena enseñanza. Qué madurez has tenido para enfrentar todo"; "La vida nos enseña que hay que amarse a sí mismo primero y tú con la gran sabiduría que has adquirido todos estos años, lo demuestras", comentaron algunos internautas.

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