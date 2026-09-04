'Se agranda la familia': Otakin revela que será padre por segunda vez en divertido video con su esposa e hija

04 sept. 2026 - 12:30 hrs.

Seis meses después de celebrar su matrimonio, Otakin y su esposa Isabel Castillo revelaron un secreto que estuvieron guardando durante un tiempo: están en la dulce espera por segunda vez.

El exparticipante de El Internado publicó un video para anunciar el embarazo y disculparse por no haberlo contado antes. "Con tanta cosa tuvimos que aplazar la noticia. Se agranda la familia y llega otra niña. Todavia funciona", escribió en su post.

El anuncio de embarazo de Otakin y su esposa

Rodrigo Fernández -nombre real de Otakin- apareció en la grabación junto a su pareja y su hija de 7 años, Dominga, quien se encargó de dar la buena nueva.

"Oye, guatón, le estás mintiendo a la gente", le dijo la niña a su padre. "No estoy mintiendo, estoy omitiendo", respondió el "antiinfluencer". "¡Entonces les cuento yo! ¡Voy a ser hermana mayor!", dijo la pequeña mientras abrazaba la guatita de su madre.

Instagram @otakin_antiinfluencer

"Se agranda la familia y ahora vamos a ser cuatro. ¿Cuántos meses tienes?", preguntó Otakin a su pareja, quien reveló que está ya finalizando el quinto mes.

"¡Eh! Casi seis meses. ¿Estás contenta? ¿Viste? Ya contamos todo", dijo finalmente el creador de contenido a la pequeña, quien mostró un par de calcetines rosados para dar a entender que esperan otra niña.

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