Otakin en Picada - Capítulo 17: El secreto de las carnes al horno

30 ag. 2026 - 16:00 hrs.

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, se abordó la cercanía con el 18 de septiembre, donde todos los chilenos están a la espera de disfrutar comida criolla. Por lo mismo, el influencer quiso adelantar la tarea e hizo una búsqueda para hallar aquellos restaurantes donde la carne es la estrella.

Todo tipo de preparaciones de carne al horno protagonizaron este episodio que comenzó en "La Pepita", ubicado en la comuna de El Monte.

La receta del costillar tiene más de 30 años y la señora María Elena Pinto se ha encargado de convertirla en una de sus especialidades. Por eso, cuando llegó el turno de degustar la preparación, todos los sabores tan queridos de la gastronomía nacional estuvieron presentes.

Otakin en Picada / Mega

Un clásico de Ñuñoa

Pero como uno no es ninguno, Otakin decidió ir hasta "Don Peyo", en Ñuñoa, para confirmar si sus plateadas al horno son tan buenas como dicen.

La carne rebosaba en sus jugos y, acompañada de una generosa porción de papas fritas, dejó al influencer "sin palabras".

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