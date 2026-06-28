Otakin en Picada - Capítulo 12: El sabor de Pirque y Pomaire

28 jun. 2026 - 16:40 hrs.

En uno de los mejores momentos de De Paseo, Otakin quiso probar los sabores autóctonos del país con sus preparaciones más criollas.

Una de ellas fue un cordero al palo en Pirque, que tras cinco horas de cocción mostró las bondades de un asado que requiere paciencia, pero que obtiene a cambio una carne blanda y jugosa al paladar. Si a esto le suman una tortilla de rescoldo, pastelera, ensalada a la chilena y ceviche de cochayuyo, se convierte en un almuerzo inolvidable.

Pero probar estas delicias no fue gratis. Otakin tuvo que demostrar su chilenidad con un buen pie de cueca.

Empanadas de Pomaire

En el restaurante "San Antonio de Pomaire" conocimos a Nancy Arratia, quien se especializa en las "empanadas de kilo" tan conocidas en este pueblo cercano a Melipilla.

Otakin preparó la suya y, mientras se cocía en el horno, salió a buscar uno de los tradicionales chanchitos de greda de los artesanos locales. Pero en lugar de comprarlo, decidió tomar el torno y fabricar uno con sus propias manos.

Otakin en Picada / Mega

Todo sobre Otakin en picada