Otakin en Picada - Capítulo 14: Otakin y Luis Mateucci prueban los mejores sándwich de Santiago

26 jul. 2026 - 16:10 hrs.

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el carismático creador de contenido salió en busca del mejor sándwich, o como él mismo prefiere decirle, el mejor "sanguchito" de Santiago. Su recorrido lo llevó hasta el tradicional Barrio Franklin, reconocido por su variada oferta gastronómica y sus clásicos locales.

La primera parada fue El Carrito de Carlitos el Rey, un imperdible para los amantes del lomo. Ahí, Otakin conoció los secretos detrás de una preparación que ha conquistado a generaciones de clientes, disfrutando de un contundente sándwich que destacó por su sabor y calidad.

La aventura continuó en La Terraza, un histórico local con más de 50 años de tradición, ubicado a pasos de Plaza Italia. En medio de la visita, el dueño del lugar le pidió a Otakin un curioso favor: atender a un cliente "jodido" que esperaba en una de las mesas.

¡El cliente era Luis Mateucci!

Lejos de encontrarse con un momento incómodo, Otakin descubrió que todo era una broma. El supuesto cliente difícil era nada menos que su amigo, el chico reality Luis Mateucci, quien sorprendió al influencer entre risas y buena conversación, convirtiendo el encuentro en uno de los momentos más entretenidos del episodio.

Con humor, buena comida y personajes inesperados, este nuevo capítulo de Otakin en Picada, en De Paseo, vuelve a demostrar que las mejores historias se encuentran recorriendo las picadas más tradicionales de la ciudad, donde cada "sanguchito" viene acompañado de anécdotas que hacen del viaje una experiencia inolvidable.

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