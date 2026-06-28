De Paseo - Capítulo 150: Panoramas imperdibles de vacaciones de invierno

28 jun. 2026 - 17:26 hrs.

En un nuevo capítulo de De Paseo, ya disfrutamos de las vacaciones de invierno para miles de estudiantes en el país. ¿Qué es lo que se puede hacer con estos días tan fríos en la capital?



Desde los Juegos Diana en calle San Diego, Chapu señaló que "como papá, sé lo difícil que es entretener a los niños en las vacaciones, pero tengo una selección de panoramas que usted puede hacer con su familia y que no se puede perder".

Además de este clásico centro de juegos, los más aventureros pueden pasar una jornada en el Zoológico del Parque Metropolitano, que ofrece entradas gratuitas que se pueden reservar en su sitio web oficial.

De Paseo / Mega

Karen Doggenweiler le enseña a patinar a María José Quintanilla

Y quienes disfrutan los deportes, tienen la oportunidad de ir a la pista de patinaje sobre hielo que está en el Parque Araucano.

María José Quintanilla se desafió a sí misma sobre los patines y contó con una profesora espectacular. Karen Doggenweiler, quien llegó a animar un programa estelar de esta disciplina, se movió con gracia sobre la pista y realizó algunos trucos que sorprendieron a Cote.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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