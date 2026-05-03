De Paseo - Capítulo 145: El pescado frito de Otakin y los túneles del Portal Fernández Concha

03 may. 2026 - 17:00 hrs.

En un nuevo capítulo de De Paseo, Otakin llevó a cabo una búsqueda implacable del mejor pescado frito en la zona costera de Caleta Horcón y Concón. Fue así como conoció a "La Picá de la Araña" y "La Picá de Juan Segura".

Y es que no fue solo a comer, ya que el antiinfluencer vivió todo el proceso del pescado frito, desde la pesca como tal, el fileteado y la posterior fritura, diciendo así cuál es el mejor que comió.

El talabartero del barrio Victoria

Por su parte, Francisco Puelles fue hasta el barrio Victoria, específicamente hasta el local "Chapell", donde conoció a Cristián Castro, un talabertero que mantiene vivo el oficio en Chile.

Precisamente, Castro se encarga de confeccionar zapatos, carteras, chaquetas y todo lo que te puedas imaginar con cuero, siendo además un destacado bombero que nos emocionó con un recuerdo a un compañero fallecido.

De Paseo / MEGA

Además, Juan Andrés Salfate se trasladó con Laruchan y Daniela Améstica, escritora de "Santiago Subterráneo", a los túneles secretos del Portal Fernández Concha, los que esconden un montón de secretos.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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