De Paseo - Capítulo 140: Otakin y las cazuelas, Tita aprende a hacer tortas y Chapu conecta con especial joven

22 mar. 2026 - 17:10 hrs.

En este nuevo capítulo de De Paseo, Tita Ureta llegó con muchos antojos a Mozart, una de las pastelerías más reconocidas de Chile. Allí conoció a su dueño, Gerard Kalbhenn, quien llegó al país desde Alemania en 1961.

En Mozart, Tita aprendió a preparar una de sus mejores tortas y, de manera generosa, se compartió la receta para que los televidentes pudieran replicarla en sus casas. Pero su visita no fue solo por lo dulce: también se dio tiempo para conocer las pastas de Golfo di Napoli, donde Vicenzo, su dueño, le presentó los platos italianos que conquistan paladares en Ñuñoa.

Orgullo nacional con Chapu

En otra sección, Chapu visitó a un joven que ha convertido los caballos y ponys en su pasión. Demian Zapata, de 15 años, mostró cómo dedica su tiempo a criar y cuidar a estos animales, llevando una vida alejada de las redes sociales, lo que conquistó el corazón de Chapu.

Otakin va de picada en picada

Finalmente, se estrenó el segundo capítulo de Otakin en Picada, la sección donde el influencer recorre las mejores picadas de Santiago. En esta ocasión, Otakin visitó Don Pepe y El Hoyo, dos de los mejores lugares para disfrutar de una rica y hogareña cazuela. Entre sabores que lo hicieron sentir como en casa y la calidez de la cocina tradicional, el influencer vivió una experiencia que evocó la magia de los platos de los abuelos.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre De Paseo