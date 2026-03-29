De Paseo - Capítulo 141: La ruta de Otakin, Chapu en Santuario Empatía y Tita en el Mercado Central
En este nuevo capítulo de De Paseo, Francisco Puelles llegó hasta la comuna de Colina, en la Región Metropolitana, para conocer la labor que realizan en el Santuario Empatía, autogestionado por Eliana Albasetti y Federico Koch.
Durante el recorrido por el recinto que se dedica a acoger, proteger y rescatar animales que han sobrevivido a la industria alimentaria, el actor aprendió a entregarle los mejores cuidados a las vacas, cerdos, gallos, gallinas, cabras, ovejas y otros ejemplares que encontraron allí un lugar de paz.
Tita y el Mercado Central
Por otra parte, Tita Ureta fue hasta uno de los lugares más característicos de la capital: el Mercado Central en pleno Santiago Centro.
La periodista fue con la misión de conocer los mayores secretos del icónico centro gastronómico, junto con los tips para escoger los mejores pescados y mariscos para festejar Semana Santa.
Mientras que en el tercer capítulo de Otakin en Picada, el antiinfluencer recorrió algunas de las mejores picadas de Santiago.
En esta ocasión Otakin tuvo la difícil misión de encontrar las mejores picadas donde comer pastel de choclo. Para aquello, el antiinfluencer visitó la Cocinería Donde Yoyo's, en la comuna de La Florida, y Doña Tina, en Lo Barnechea.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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