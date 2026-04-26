De Paseo - Capítulo 144: Los dulces de Otakin, la primera jocketta de Chile y secretos del Cementerio General
En un nuevo capítulo de De Paseo, Otakin llevó a cabo la búsqueda de los dulces chilenos. Empolvados, chilenitos, alfajores, merengues y cachitos son algunos de los más populares. Su aventura lo llevó a conocer Dulces Andy en Curacaví y Dulces Teresa en La Ligua.
No todo fue comer para el influencer, puesto que se dio el espacio de preparar estas tradicionales delicias y ejercer la labor de "palomita", que fueron declaradas patrimonio cultural vivo en 2009.
La primera mujer jocketta de Chile
Por su parte, Francisco Puelles fue al Club Hípico para conocer a Lesly González, la única mujer jocketta en el mundo de la hípica de nuestro país.
Precisamente, la joven le enseñó cada una de las labores que debe realizar y contó cómo ingresó a este mundo que generalmente es de hombres.
Además, Juan Andrés Salfate se trasladó al Cementerio General, uno de los cementerios más grandes en el continente, para conocer algunos de sus más grandes secretos, como los restos de uno de los miembros de la familia de Frankenstein y el vampiro humano, entre otros.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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