De Paseo - Capítulo 147: Una visita a La Esmeralda y la verdadera "Casa de los Espíritus"
En un nuevo capítulo de De Paseo, Otakin fue a Talca para probar una de las más peculiares versiones del completo: el mojado.
Con pan previamente humedecido al vapor y generosas porciones de palta, tomate y mayonesa, esta preparación se volvió insigne de la ciudad y dos locales se pusieron a prueba al exigente paladar del influencer.
Uno con la tradicional receta a baño maría y otro que optó por el pan tostado, pero apostando por nuevos ingredientes que le dieran un giro al sabor que todos conocemos.Ir a la siguiente nota
Por su parte, Chapu llegó hasta la región de Coquimbo para visitar el buque escuela Esmeralda y conocer el trabajo que los integrantes de la Armada realizan a bordo.
Desde la vigilancia a tareas de navegación hasta las tareas de cocina con los graduados de la escuela de grumetes, Chapu estuvo en cada rincón.
La verdadera "Casa de los Espíritus"
Juan Andrés Salfate, finalmente, visitó la construcción que habría inspirado a Isabel Allende para su afamada novela "La Casa de los Espíritus". Daniela Améstica, autora de "Santiago Subterráneo", fue la guía a la vivienda, construida en el año 1910 por la familia Arrieta y ubicada en la intersección de Fresia con Salvador en Providencia.
En este lugar, Inés Echeverría realizaba sesiones de espiritismo con sus amigas, entre las que se encontraba la abuela de Allende, Chabela Barros.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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