Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 4: Fiesta de la chilenidad de Coltauco

16 may. 2026 - 20:00 hrs.

En este capítulo de Por Nuestras Fiestas, el 13, 14 y 15 de marzo se llevó a cabo la Fiesta de la Chilenidad de Coltauco, región de O'Higgins, en donde se sacaron a relucir las tradiciones criollas de nuestro país.

Por ejemplo, los laceros de Rinconada de Idahue llevan años arreando a sus animales con el lazo y en esta oportunidad fueron en caravana para desparasitar a su ganado. Asimismo, conocimos a Carlos "Firula" Palma, un conocido artesano de la región que fabrica ladrillos a la vieja usanza.

Por Nuestras Fiestas / Mega

La Fiesta de la Chilenidad no estuvo completa sin la elección de una reina y dos fueron las candidatas que compitieron por la corona, desfilando por Coltauco con carros alegóricos que representaron las bondades de la comuna: las viñas y el columpio del Parque Los Tacos.

La música tomó protagonismo en Coltauco

Para cerrar la jornada, la música tomó el protagonismo con dos agrupaciones: Zúmbale Primo, que animó con su cumbia ranchera, y el grupo Entremares, que se adentró en el repertorio de cuecas. Estos últimos compartieron con Sonia Vidal, una cantora popular de 78 años cuya picardía y desparpajo arrancaron más de una carcajada.

"Coltauco es una zona muy particular. Aquí la cueca se vive todos los días, hay muchos artistas y esta fiesta ha sido increíble", señaló el guitarrista de Entremares, Mau Stuardo.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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