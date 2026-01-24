Por Nuestras Fiestas - Temporada 3 - Capítulo 12: La fiesta del cordero Künko en San Juan de la Costa

24 en. 2026 - 17:33 hrs. | Act. 25 en. 2026 - 00:11 hrs.

En el nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, conocimos la Fiesta del cordero Künko, en San Juan de la Costa, la cual festeja las tradiciones del territorio.

En primera instancia, conversamos una mujer experta en la realización del tejido mapuche-huilliche, con el cual se hacen distintos objetos como canastos y fruteros.

También, un buzo mariscador, una campesina y una arreadora de ovejas nos contaron cómo se preparan para esta celebración.

Una celebración ancestral

Otro aspecto muy importante en esta fiesta es preparar a los animales, los cuales son atendidos por veterinarios que certifican que estén en óptimas condiciones.

Una de las mujeres más importantes de esta tradición también nos contó lo importante que es el canto y la conexión con su marido, quien lamentablemente falleció.

Luego de cantar el himno en su lengua, se le da inicio a la fiesta del cordero Künko, donde comparten comidas típicas, shows musicales y mucho más.

