De Paseo - Capítulo 138: Tita Ureta prepara las mejores papas fritas y Chapu recorre el Zoológico Nacional
En este nuevo capítulo de De Paseo, Tita Ureta conoce a Marcela Pacheco, dueña de la famosa cadena Papachecos.
Durante su encuentro, la animadora del programa conoció en detalle el proceso de preparación de las papas fritas en el local, descubriendo algunos de los secretos que han convertido al lugar en un imperdible para los comensales.
El recorrido también incluyó una parada en La Vega Central, donde Tita conversó con algunos visitantes mientras buscaba los mejores ingredientes para preparar papas fritas.
Chapu recorre el Zoológico Nacional
Por su parte, Francisco Puelles recorrió el Zoo Nacional del Parque Metropolitano, el cual recientemente fue reinaugurado al público.
Luego de conocer a diversas especies, Chapu tuvo la misión de realizar un "pedicure" a un elefante, uno de los animales más imponentes del recinto.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
